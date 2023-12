Conférence participative – Exposition photographique « De femme à femmes » de Françoise Huguier Ille et Vilaine, Betton, Galerie de l’Illet Betton Catégories d’Évènement: Betton

Conférence participative – Exposition photographique « De femme à femmes » de Françoise Huguier

Vendredi 19 janvier 2024, 20h30

Participez à cette conférence interactive au cœur d'une exposition photo. Apprendre à regarder une œuvre, découvrir l'artiste, comprendre son intention et être curieux seront les maîtres mots !

Si vous êtes familier du rendez-vous « Vous voyez d'ici le tableau » à la médiathèque de Betton, c'est l'occasion de mettre en pratique les conseils de Cathy Lecruble, conférencière en histoire de l'art et animatrice de ce rendez-vous. Apprendre à regarder une oeuvre, découvrir l'artiste, comprendre son intention et être curieux seront les maîtres mots !

Galerie de l'Illet
place Charles de Gaulle, Betton
35830 Ille-et-Vilaine

