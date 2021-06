Betton Ille et Vilaine, Betton Betton, Ille-et-Vilaine Bim Bam Boom / Looping Ille et Vilaine, Betton Betton Catégories d’évènement: Betton

Bim Bam Boom / Looping Ille et Vilaine, Betton, 26 juin 2021 15:30-26 juin 2021 18:30, Betton. 26 et 27 juin Gratuit 0299550545, culture@betton.fr, https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/agenda/983-6884/looping Spectacle sonore et participatif à 15h30 et 17h30 les 26/06/21 et 27/06/21 Un spectacle inédit ! Une folle aventure sonore ! Spectacle sonore et participatif à 15h30 et 17h30 les 26/06/21 et 27/06/21

À la recherche d’un sympathique lapin, nommé Bunny, le public est invité à participer à une étonnante déambulation théâtralisée. Casques sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent conte, expression corporelle et humour.

Grâce à une écriture burlesque et un montage musical surprenant, le ton donné à cet événement est résolument festif, familial et ludique. Découvrez très vite cette création de la Cie Magic Meeting !

