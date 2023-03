Festival Bazar le jour, Biz’art la nuit Ille et Vilaine, Betton Betton Catégories d’Évènement: Betton

Ille-et-Vilaine

Festival Bazar le jour, Biz’art la nuit Ille et Vilaine, Betton, 23 juin 2023 18:30, Betton. Tous les deux ans, Betton sort son chapiteau pour une fête au bord du plan d’eau avec des spectacles, la participation d’associations locales, des concerts, et des foodtrucks aux couleurs du monde. 23 – 25 juin 1 Bienvenue à BJBN Tous les deux ans, à la fin du mois de juin, la ville de Betton sort son chapiteau pour un rendez-vous festif et artistique au bord du plan d’eau. Au programme, des spectacles associés à la participation des associations bettonnaises ainsi qu’à des activités participatives. Du théâtre de rue aux concerts à la nuit tombée, en passant par des activités hilarantes et des foodtrucks aux couleurs du monde, Tout est mis en œuvre pour permettre au public de passer un agréable week-end ! Rendez-vous vendredi 23 juin de 18h à 1h et le samedi 24 juin de 11h à 2h autour du plan d’eau de Betton. Plus d’infos sur www.betton.fr / https://www.facebook.com/profile.php?id=100054476770815 Ille et Vilaine, Betton place de la Cale, 35830 Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine

Détails Heure : 18:30 - 00:00 Catégories d’Évènement: Betton, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Ille et Vilaine, Betton Adresse place de la Cale, 35830 Betton Ville Betton Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Ille et Vilaine, Betton Betton

Ille et Vilaine, Betton Betton Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/betton/

Festival Bazar le jour, Biz’art la nuit Ille et Vilaine, Betton 2023-06-23 was last modified: by Festival Bazar le jour, Biz’art la nuit Ille et Vilaine, Betton Ille et Vilaine, Betton 23 juin 2023 18:30 Ille et Vilaine, Betton Betton

Betton Ille-et-Vilaine