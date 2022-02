Breizh Anim’Gym [BA’G] Complexe sportif des Omblais Betton Betton Catégories d’évènement: Betton

Ille-et-Vilaine

Breizh Anim’Gym [BA’G] Complexe sportif des Omblais Betton, 29 avril 2022 09:00, Betton. 29 avril – 1 mai Sur place Gratuit Venez découvrir, essayer les différentes disciplines de la gymnastique ! Le BA’G (Breizh Anim’Gym) est un jeune événement porté par le Comité de Bretagne de Gymnastique. Il a pour but de promouvoir toutes les disciplines de la gymnastique et de développer le sport spectacle. Au programme : initiations, démonstrations Démonstrations de haut vol

Démonstrations de nos meilleurs athlètes bretons

Pratique sportive au service de votre santé

Initiation Handi Gym

Initiation des différentes gymnastiques artistiques & acrobatiques

Initiation Parkours

Gymnastique artistique pour adulte

Découverte de l’aérobic

Découverte de la gymnastique rythmique

Découverte de la gymnastique acrobatique Tout public – Gratuit

Programme Complexe sportif des Omblais Betton Avenue de Moretonhampstead 35830 Betton Ille-et-Vilaine vendredi 29 avril – 09h00 à 21h00

samedi 30 avril – 09h30 à 20h45

dimanche 1er mai – 08h00 à 17h30

