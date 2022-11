La Fille du Régiment, un opéra comique et mélodique de Donizetti « Ah mes amis, quel jour de fête » Cinéma Le Triskel Betton Catégories d’évènement: Betton

Ille-et-Vilaine

La Fille du Régiment, un opéra comique et mélodique de Donizetti « Ah mes amis, quel jour de fête » Cinéma Le Triskel, 5 décembre 2022 19:00, Betton. Lundi 5 décembre, 19h00 Sur place Participation libre. Un apéritif dinatoire offert à l’entracte. 06 67 91 84 79, francoiselebrunster@gmail.com

La Fille du Régiment, un opéra patriotique, comique et mélodique de Gaetano Donizetti, trésor du répertoire lyrique. Invariablement irrésistible et bon enfant. « Ah mes amis quel jour de fête » ! La fille du Régiment , un opéra de Gaetano Donizetti « Ah ! Mes amis, quel jour de fête! », ce fameux air du ténor ne comporte pas moins de neuf contre-ut successifs, ce qui lui valut le nom de « Mont Everest » du bel canto. Un opéra patriotique : Le salut à la France était devenu le second hymne français sous la troisième République et l’opéra était joué chaque année au cours de représentations gratuites pour le 14 juillet. Un opéra mélodique dont les airs relèvent du pur bel canto italien. Un opéra d’autant plus comique qu’il est ici mis en scène par l’excellent Laurent Pelly qui représente tous les personnages avec une dérision extrêmement distrayante. Nous y retrouverons Nathalie Dessay et Juan Diego Florez qui s’amusent comme des petits fous! Au Tyrol pendant les guerres napoléoniennes. Marie une jeune vivandière orpheline et pleine d’esprit, adoptée par un régiment de grenadiers veut épouser le jeune paysan qui est devenu soldat par amour pour elle. Après de nombreux rebondissements et autant d’aventures, à commencer par les retrouvailles avec sa mère, une aristocrate effrayée par les troupes françaises qu’elle croit être des monstres, Marie réalisera-t-elle son rêve? Donizetti nous offre une parodie des rapports entre les soldats et la noblesse rurale, le tout teinté, avec humour, de scènes lyriques et de simulacres militaires annonçant l’avènement de l’opérette et de son dieu, Offenbach ! Cinéma Le Triskel Betton 35830 Betton Ille-et-Vilaine lundi 5 décembre – 19h00 à 21h30

Détails Heure : 19:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Betton, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Cinéma Le Triskel Adresse Betton Ville Betton Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Cinéma Le Triskel Betton Departement Ille-et-Vilaine

