Dialogue cosmopolite autour de Théodore Monod Betton, 27 janvier 2023 10:00, Betton Vendredi 27 janvier, 10h00 Sur place Inscription gratuite mais obligatoire auprès de la fondation culturelle Théophile Lognoné https://fb.me/e/4alpomLTP

En ce début d’année, Kevin Lognoné organise un dialogue cosmopolite autour de Théodore Monod dont l’amitié avec Louis Massignon s’est forgée dans un grand orientalisme et humanisme. À l’âge de 91 ans, il entama une dernière expédition au contact des peuples « corsaires du désert ».

La médiathèque de Betton porte le nom de Théodore Monod. Ce dialogue cosmopolite prévu le vendredi 27 janvier à 10 heures sous la forme d’un café-discussion sera l’occasion de revenir sur son parcours et notamment l’entretien accordé à l’UNESCO de Théodore Monod sur les corsaires du désert.

Inscription gratuite mais obligatoire auprès de la fondation culturelle Théophile Lognoné : https://fb.me/e/4alpomLTP Contact et réservations : 06 25 50 39 97

Théodore Monod est un scientifique, naturaliste biologiste, explorateur, érudit et humaniste français.

Il est le grand spécialiste français des déserts, l’un des plus grands spécialistes du Sahara au XXe siècle et bon nombre de ses 1 200 publications sont considérées comme des œuvres de référence.

Après de nombreuses traversées éprouvantes du désert du Sahara en Afrique, Théodore Monod se consacra au désert libyen. En 1993, à l’âge 91 ans, il entama une dernière expédition dans la Majabat al Koubra, le désert des déserts. A l’issue de celle-ci Théodore Monod descendit pour la dernière fois de son chameau. Le Courrier de l’Unesco avait publié en 1994 un entretien où il défendait le peuple touareg, « ces corsaires du désert » dont il admirait le nomadisme.

Cette métaphore corsaire mérite d'être approfondie car elle est la source d'une grande créativité littéraire mais aussi d'un voyage des profondeurs de l'histoire humaine aux aspirations du futur.

