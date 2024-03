Better Days Ahead #2 Emmanuel Aziseh Atelier-Galerie Polysémie Marseille 2e Arrondissement, jeudi 14 mars 2024.

Better Days Ahead #2 Emmanuel Aziseh Atelier-Galerie Polysémie Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Exposition des oeuvres d’Emmanuel Aziseh, peintre et dessinateurEnfants

Étant dans une époque artificielle et turbulente, je n’informe pas, je ne dérange pas, j’observe, et je présente les choses autrement.

Aziseh Emmanuel est un peintre et dessinateur primé dont les œuvres ont été exposées en France, aux Etats Unis, au Cameroun, en Allemagne… Se décrivant comme un humaniste, son art propose une vision positive du monde dans son universalité, évoquant des notions de paix et d’amour à travers la représentation des enfants et l’enfance. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 14:00:00

fin : 2024-04-16 19:00:00

Atelier-Galerie Polysémie 12 Rue de la Cathédrale

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Better Days Ahead #2 Emmanuel Aziseh Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-04 par Ville de Marseille