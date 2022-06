Betsy Jolas : un siècle de musique Mairie du 19e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Betsy Jolas : un siècle de musique Mairie du 19e arrondissement, 26 juin 2022, Paris. Le dimanche 26 juin 2022

de 18h00 à 19h30

. gratuit

Une expérience unique : atonale, dodécaphonique, sérielle… tout savoir de la musique dite “contemporaine” avec une de ses actrices mondiales majeures, la compositrice Betsy Jolas, qui nous parlera de son oeuvre et, parce qu’elle les a connus ou croisés, de Stravinsky, Milhaud, Xenakis, Stockhausen, Dutilleux, Boulez, Toscanini, et même Einstein ! Conférence-concert en présence de la compositrice Betsy Jolas, avec :

– Anssi Karttunen, violoncelliste

– Yedam Kim, pianiste

– Frédéric Lagarde, pianiste

– Eléonore Lemaire, soprano

– David Lively, pianiste

Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 Paris

