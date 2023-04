Nuit européenne des musées : Musée de la poterie 2 rue de Kuhlendorf, 13 mai 2023, Betschdorf.

[NUIT EUROPEENNE DES MUSEES] Visite de l’exposition temporaire, découverte des collections permanentes du musée et visionnage d’une vidéo sur l’art potier. Démonstration de tournage..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 23:00:00. 0 EUR.

2 rue de Kuhlendorf

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est



[Visit of the temporary exhibition, discovery of the permanent collections of the museum and viewing of a video on the art of pottery. Demonstration of throwing.

[Visita de la exposición temporal, descubrimiento de las colecciones permanentes del museo y visionado de un vídeo sobre el arte de la alfarería. Demostración de lanzamiento de cerámica.

[EUROPÄISCHE NACHT DER MUSEEN] Besuch der Sonderausstellung, Entdeckung der ständigen Sammlungen des Museums und Anschauen eines Videos über die Töpferkunst. Demonstration des Drehens.

