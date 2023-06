Galb’Achalay, per­for­mance sonore par Abdessamad El Montassir et Matthieu Guillin Bétonsalon – Centre d’art et de recherche Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Galb’Achalay, per­for­mance sonore par Abdessamad El Montassir et Matthieu Guillin Bétonsalon – Centre d’art et de recherche Paris, 1 juillet 2023, Paris. Galb’Achalay, per­for­mance sonore par Abdessamad El Montassir et Matthieu Guillin Samedi 1 juillet, 19h00 Bétonsalon – Centre d’art et de recherche Dans le cadre de l’exposition «Trab’ssahl», les artistes Abdessamad El Montassir et Matthieu Guillin nos emmenent dans Galb’Achalay, une performance sonore composée à partir de poésies du Sahara, qui emprunte aux chants et récits méconnus de ce territoire pour ouvrir un interstice inédit qui laisse émerger et se déployer une histoire dominée. Bétonsalon – Centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France 01 45 84 17 56 http://www.betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Adresse 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Paris

Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Galb’Achalay, per­for­mance sonore par Abdessamad El Montassir et Matthieu Guillin Bétonsalon – Centre d’art et de recherche Paris 2023-07-01 was last modified: by Galb’Achalay, per­for­mance sonore par Abdessamad El Montassir et Matthieu Guillin Bétonsalon – Centre d’art et de recherche Paris Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Paris 1 juillet 2023