Atelier créa­tion sonore, pré-ados et ados Samedi 1 juillet, 14h30 Bétonsalon – Centre d’art et de recherche Entrée libre, sur inscription Quelques bribes de conver­sa­tions de pas­sant·es, le vent qui souf­fle dans les arbres du parc voisin, les véhi­cu­les qui klaxon­nent ou filent à toute allure sur le béton… Quels indi­ces nous don­nent ces sons sur le pay­sage qui nous entoure ? Tout comme Abdessamad El Montassir en plein désert, fer­mons les yeux, ten­dons l’oreille et col­lec­tons tous ces bruis­se­ments, sif­fle­ments et autres chu­cho­te­ments qui tra­ver­sent notre quo­ti­dien pour ima­gi­ner ensem­ble une com­po­si­tion sonore. Bétonsalon – Centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France 01 45 84 17 56 http://www.betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ [{« type »: « phone », « value »: « 01.45.84.17.56 »}, {« type »: « email », « value »: « publics@betonsalon.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

