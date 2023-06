Visites-thé de l’exposition « Trab’ssahl » d’Abdessamad El Montassir Bétonsalon – Centre d’art et de recherche Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visites-thé de l’exposition « Trab’ssahl » d’Abdessamad El Montassir Bétonsalon – Centre d’art et de recherche Paris, 22 juin 2023, Paris. Visites-thé de l’exposition « Trab’ssahl » d’Abdessamad El Montassir 22 et 23 juin Bétonsalon – Centre d’art et de recherche L’équipe de Bétonsalon vous accueille dans l’exposition « Trab’ssahl » de l’artiste Abdessamad El Montassir pour une visite commentée. Autour d’un thé à la menthe, venez déambuler parmi les paysages, les végétaux et les voix qui peuplent les œuvres de l’artiste, originaire du Sahara au sud du Maroc. En réponse à l’amnésie collective qui hante le territoire sahraoui, Abdessamad El Montassir pro¬pose d’écouter les paroles silenciées, la poésie résistante, les vents et le sable. Une occasion privilégiée et conviviale d’échanger ensemble pour se plonger dans son œuvre ! Bétonsalon – Centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France 01 45 84 17 56 http://www.betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T14:00:00+02:00 – 2023-06-22T15:00:00+02:00

2023-06-23T14:00:00+02:00 – 2023-06-23T15:00:00+02:00 Vue de l’expo­si­tion « Trab’ssahl » d’Abdessamad El Montassir, Bétonsalon – centre d’art et de recher­che, Paris, 2023 © ADAGP, Paris, 2023 / Abdessamad El Montassir. Photos : Aurélien Mole Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Adresse 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Paris

Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visites-thé de l’exposition « Trab’ssahl » d’Abdessamad El Montassir Bétonsalon – Centre d’art et de recherche Paris 2023-06-22 was last modified: by Visites-thé de l’exposition « Trab’ssahl » d’Abdessamad El Montassir Bétonsalon – Centre d’art et de recherche Paris Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Paris 22 juin 2023