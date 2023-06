Trab’ssahl – Abdessamad El Montassir Bétonsalon – Centre d’art et de recherche Paris, 22 juin 2023, Paris.

Trab’ssahl – Abdessamad El Montassir 22 juin – 13 juillet Bétonsalon – Centre d’art et de recherche

Originaire de Boujdour, dans le Sahara au sud du Maroc, Abdessamad El Montassir ancre dans ce territoire un travail d’enquête qu’il développe depuis 2015, ouvrant des espaces de négociations entre des blessures insondables et une Histoire conflictuelle univoque. En prenant le Sahara comme principal site d’investigation, cette recherche au long cours s’articule autour de trois axes : le droit à l’oubli, les récits fictionnels et viscéraux et le trauma d’anticipation. Dans une écriture à la fois poétique et documentaire, El Montassir évoque l’invisibilité de l’histoire du Sahara, ses traumatismes et leurs transmissions. Engagé dans une pratique interdisciplinaire, il fait se croiser des visions plurielles au travers de témoignages et de rencontres avec des historien·nes, scientifiques, militant·es et citoyen·nes, et proches. À leurs côtés, il recueille des paroles étouffées, des gestes esquissés, des poèmes incomplets comme autant de bribes d’un récit aux voix multiples qui jusqu’alors n’avaient pas été transmises. Il dessine des trajectoires d’identités individuelles, collectives, en réponse à un manque de récits. Il cherche à mesurer l’amnésie qui hante ce territoire à travers ses échos dans les organismes vivants, à en percevoir les traces à l’échelle microscopique comme à celle des paysages. Ainsi, ses projets ne figent pas un récit unique mais invitent au contraire à l’émergence nécessaire et continue de nouvelles questions et de nouveaux regards. En savoir plus…

Bétonsalon – Centre d'art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T11:00:00+02:00 – 2023-06-22T19:00:00+02:00

2023-07-13T11:00:00+02:00 – 2023-07-13T19:30:00+02:00

Vue de l’expo­si­tion « Trab’ssahl » d’Abdessamad El Montassir, Bétonsalon – centre d’art et de recher­che, Paris, 2023 © ADAGP, Paris, 2023 / Abdessamad El Montassir. Photo : Aurélien Mole