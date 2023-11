Carolyn Carlson – Islands THEATRE MUNICIPAL, 12 avril 2024, BETHUNE.

THEATRE MUNICIPAL (1-2021-001911/2-2021-1912/ 3-2021-001913) présente ce spectacle Carolyn Carlson Islands Vendredi 12 avril 2024 à 20h00 au Théâtre MunicipalFigure de la danse contemporaine, Carolyn Carlson nourrit depuis les années 1970 et son fameux Density 21.5 un goût particulier pour le solo. Egalement calligraphe, l’Américaine trouve sans doute là le moyen de déployer son style léger et expressif, qu’elle définit comme “de la poésie en mouvement”. Le plus court chemin, aussi, pour parvenir à un geste unique et pur comme un coup de pinceau. Islands s’offre ainsi en plusieurs pièces courtes. Dans A Deal With Instinct, elle met par exemple en scène Yukata Nakata, qui puise dans le bouddhisme zen et les arts martiaux pour évoquer l’animal sommeillant en chacun de nous. Mandala se conçoit comme un cœur qui bat et fascine le public par son rythme hypnotique. Interprété par Sara Orselli, ce solo vise la chorégraphie parfaite. En prologue, Carolyn Carlson démontre (à 81 ans !) toute sa virtuosité, quelque part entre la danse et le mime, portée par la musique synthétique et organique de Guillaume Perret. Une légende en mouvement, tout simplement. Accès PMR: 03 21 54 97 40 Carolyn Carlson

THEATRE MUNICIPAL BETHUNE Boulevard Victor Hugo 62400

