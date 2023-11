Miossec THEATRE MUNICIPAL, 20 mars 2024, BETHUNE.

Miossec THEATRE MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2024-03-20 à 20:00 (2023-11-15 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

L-R-2020-11354 / L-R-21-179 « Simplifier : le titre de l’album m’est tombé dessus comme une évidence, au début du mixage, comme si ce verbe contenait la mission. Ce qui veut dire s’enfermer, seul, quelques mois, et composer des chansons avec les guitares, les basses et les rythmes. Les avoir tout entières, comme avant « Boire » dont la tournée anniversaire se déroulait en même temps. Simplifier, et donc s’infliger des contraintes. Comme celle de faire naître les morceaux à partir d’une seule boîte à rythme, une Elka Drummer One de 1969, pas pour faire vintage, juste pour avoir des impulsions, des placements, simples et chauds. Simplifier : pour s’alléger. » Miossec Miossec

Votre billet est ici

THEATRE MUNICIPAL BETHUNE Boulevard Victor Hugo 62400

24.0

EUR24.0.

