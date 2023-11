Celtic Legends Tour THEATRE MUNICIPAL Catégories d’Évènement: 62400

Béthune Celtic Legends Tour THEATRE MUNICIPAL, 21 janvier 2024, BETHUNE. Celtic Legends Tour THEATRE MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2024-01-21 à 17:00 (2024-01-20 au ). Tarif : 38.0 à 42.0 euros. CELTIC LEGENDS Après le triomphe de la tournée des 20 ans, Celtic Legends revient en 2024. Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs. Créé à Galway, au Coeur du Connemara, Celtic Legends est un condensé de la culture traditionnelle Irlandaise recréant sur scène l’ambiance électrique d’une soirée dans un pub traditionnel. Venez partager durant 2 heures ce voyage au coeur de l’Irlande soutenu par 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 extraordinaires danseurs sous la houlette de la créative Jacintha Sharpe. Durée : 2heures Tous publics Celtic Legends Votre billet est ici THEATRE MUNICIPAL BETHUNE Boulevard Victor Hugo 62400 38.0

EUR38.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 62400, Béthune Autres Lieu THEATRE MUNICIPAL Adresse Boulevard Victor Hugo Ville BETHUNE Departement 62400 Lieu Ville THEATRE MUNICIPAL latitude longitude 50.53079479449415;2.642468207303364

THEATRE MUNICIPAL BETHUNE 62400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bethune/