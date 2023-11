Le Soldat Rose, les 15 Ans – Tournée THEATRE MUNICIPAL Catégories d’Évènement: 62400

Béthune Le Soldat Rose, les 15 Ans – Tournée THEATRE MUNICIPAL, 17 décembre 2023, BETHUNE. Le Soldat Rose, les 15 Ans – Tournée THEATRE MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2023-12-17 à 17:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 36.5 à 36.5 euros. C’est l’histoire de Joseph, lassé du monde des adultes, et qui se réfugie dans un grand magasin pour vivre avec les jouets. Lorsque la nuit tombe, caché dans un rayon, il voit alors les jouets s’animer. Joseph va alors croiser plusieurs personnages mais un jouet sort du lot : le soldat rose. Il est depuis de longues années dans le grand magasin. Personne ne veut de lui, les garçons n’aiment pas sa couleur rose et les petites filles ne veulent pas d’un soldat. Joseph va vivre, le temps d’une nuit, une aventure extraordinaire à parcourir les rayons. Le Soldat Rose Le Soldat Rose Votre billet est ici THEATRE MUNICIPAL BETHUNE Boulevard Victor Hugo 62400 36.5

Détails
Lieu THEATRE MUNICIPAL
Adresse Boulevard Victor Hugo
Ville BETHUNE

