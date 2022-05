BETHUNE RETRO Béthune Béthune Catégorie d’évènement: Béthune

2022-08-27 – 2022-08-28

Béthune 62400 Béthune Festival Rétro, 50’s, 60’s et 70’s

Concerts (dans les bars, sur la Grand’Place, au Théâtre de Poche…), expo voiture, défilé rétro, bourse aux pièces détachées… +33 3 21 63 00 00 http://www.ville-bethune.fr/ Festival Rétro, 50’s, 60’s et 70’s

