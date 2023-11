Jim Jones All Stars LE POCHE-BETP3, 28 novembre 2023, BETHUNE.

Jim Jones All Stars LE POCHE-BETP3. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 20:00 (2023-11-28 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

Le JIM JONES ALL STARS est le nouveau groupe de Jim Jones – leader de Thee Hypnotics, The Jim Jones Revue et Jim Jones & The Righteous Mind Rien ne peut arrêter Jim Jones dans sa marche implacable à la recherche du Saint-Graal du rock’n’roll. Avec The Righteous Mind en hiatus à cause du confinement, Jim Jones a créé le All Stars comme un véhicule pour non seulement revenir sur scène, mais aussi pour revigorer son Mojo en plongeant dans la soupe primordiale de ses influences. Rejoint par Gavin Jay et Elliot Mortimer de The Jim Jones Revue, et Chris Ellul de The Heavy àla batterie, le groupe compte 2 saxophonistes et promet des grooves rock’n’roll infectieux, et une puissance soul foudroyante. En parlant de la nouvelle formation, Jim Jones a une lueur malicieuse dans les yeux quand il dit : « C’est un plaisir de jouer avec des cuivres, ça me permet de plonger dans les bas-fonds gras et succulents du groove, là où se trouve toute la saveur. On a toute une planète denouveaux morceaux qui tuent, et en plus de ça, on va mettre au menu selon les envies tout mon back catalogue’’. Jim Jones

Votre billet est ici

LE POCHE-BETP3 BETHUNE Rue Fernand Bar 62400

15.8

EUR15.8.

