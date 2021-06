Béthune Théâtre municipal Béthune, Pas-de-Calais Béthune et ses théâtres Théâtre municipal Béthune Catégories d’évènement: Béthune

Ville où la tradition théâtrale tient une place de choix, Béthune est la plus petite commune de France à abriter un Centre Dramatique National (La Comédie de Béthune). Elle possède également un écrin de choix, dans lequel se produisent chaque année tous les plus grands noms de la musique, de l’humour et même de la danse : le Théâtre Municipal. Durant ces journées du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir deux univers, deux lieux différents et pourtant complémentaires au service d’un même projet : la promotion du spectacle vivant.2 Visites à 14H00 / 15H00 / 16H00 Durée 1H30 Départ Théâtre Municipal Réservation obligatoire

Sur inscription

