Nord France Invest, l’Agglomération de Béthune-Bruay, Business France vous invite à découvrir la vallée de l’électrique en Europe et ses opportunités locales d’affaires et de croissance Béthune 100 Avenue de Londres Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dans la poursuite de la mise en oeuvre du Corridor Economique de la Transition Energétique entre la France et le Québec la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay se positionne comme terrre d’oppportunités et de croissance pour la filière électrique. Dans ce cadre, Nord France Invest (l’agence de promotion économique régionale de la région Hauts de France), la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay et Business France vous présente le Webinaire Digital : « La vallée de l’électrique en Europe. 2023 : Un giga-départ à Béthune-Bruay. Opportunités locales d’affaires et de croissance. » Rendez-vous le jeudi 23 février prochain de 11 à 12h EST. Avec un scope plutôt national, Business France vous informera sur les ambitions stratégiques de la France d’ici à 2030, les leviers d’aides pour atteindre ses objectifs. Un focus tout particulier sera donné aux appels à projet de la filière automobile et métaux critiques (associés au secteur batteries). Vous découvrirez les spécificités de l’agglomération de Béthune-Bruay et de la région Hauts-de-France ; terre d’implantation de la première Gigafactory française de batteries portée par ACC ; et leurs actions en faveur de la transition énergétique, de l’économie circulaire, de la mobilité.

Les équipes de l’agglomération de Béthune-Bruay et Nord France Invest vous présenteront les opportunités locales et les possibilités d’accompagnement et aides régionales associées.

Ce webinaire est organisé en amont de la participation de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay et des Hauts-de-France au Salon Propulsion Québec de Montréal, du 13 au 15 mars 2023.

