Bêtes Rencontres par l’Arbre à sons Médiathèque Saint-Exupéry, 8 décembre 2021, Toulouse.

Bêtes Rencontres par l’Arbre à sons

Médiathèque Saint-Exupéry, le mercredi 8 décembre à 10:00

Mercredi 8 décembre à 10h Contes – Musique Le duo conteuse musicien, Audrey Bourden et Frédéric Dufée, mêle musique, récit et jeu théâtral pour conter une histoire inspirée de Roule galette de Natha Caputo et Le loup qui sentait la fraise de Raffaella Bertagnolio. À partir de 3 ans – Durée : 45 min Inscription au 05 36 25 20 01 Médiathèque Saint-Exupéry

