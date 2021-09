Bêtes de foire – Festival Les Annulés Quai Besnard, 21 octobre 2021, Indre.

2021-10-21 Représentations du 20 au 22 octobre 2021 à 20hLa représentation du 20 octobre sera accompagnée d’une dégustation de vin.

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non Représentation du 20 octobre 2021 : 15 €Représentations des 21 et 22 octobre 2021 : 10 € / 5 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l'accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00

Cirque/Spectacle visuel et sans parole. Des chapeaux vivants, des balles qui rebondissent, des costumes faits de bric et de broc, rien n’est neuf dans “Bêtes de foire” et pourtant on n’a jamais vu ça.Elle, elle coud le costume de son mari, seule dans son coin. Elle l’aide, beaucoup, car lui est tout maladroit. Il ressemble à un vieux papi qui ne tient plus rien. Mais ce n’est pas son seul talent, il est tout mou ce bonhomme ! On dirait que son corps est en chewing-gum ! Et il mime tellement bien, ce clown, sous ce tout petit chapiteau rempli de couleurs, d’objets, de marionnettes, de tissus qui brillent et de toutes sortes de choses recyclées, réutilisées, transformées. On se croirait dans un film de Jean-Pierre Jeunet, au pays d’Amélie Poulain, où toutes les choses du quotidien deviennent magiques, où le temps est élastique et où le plus petit coin de poussière peut devenir un ami. “Bêtes de foire” est douceur et magie. En piste : Laurent Cabrol, Elsa De Witte et Sokha Durée : 1h Public : à partir de 8 ans, famille Dans le cadre du Festival Les Annulés à St-Herblain

Quai Besnard adresse1} Indre 44610

02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme