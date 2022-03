Bêtes de foire et drôles d’histoires Saint-Cannat Saint-Cannat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bêtes de foire et drôles d'histoires

Une mouche rappeuse, des puces acrobates, un oiseau jongleur… Un univers plein d'humour et de sensibilité où mots et mouvements se mêlent pour raconter des histoires de petites bêtes, pas si bêtes ! Ce spectacle sur la relation de l'homme à la nature réaffirme ce lien en replaçant au centre de nos vies le monde des insectes !

Avec Sandie Ha Dang & Margot Schleinitz / Cie Chamboul'tout

Salle Yves Montand, Saint-Cannat
19 avril 2022, 15:30:00

