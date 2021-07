Saint-Herblain Parc du Clos Fleuri Loire-Atlantique, Nantes Bête mobile bête de scène « ça bouge dans les parcs » Parc du Clos Fleuri Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Bête mobile bête de scène « ça bouge dans les parcs » Parc du Clos Fleuri, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Saint-Herblain. 2021-07-30

Horaire : 17:00

Gratuit : oui Tout public Ça bouge dans les parcs – Ville de St-Herblain – avec l’AS Grand B. Autour de la BÊTE DE SCÈNE, des espaces de convivialité et siestes sonores, collectage d’histoires du quartier et cette année…des massages-contés ! 17h : le conteur Pierre DESCHAMPS raconte « De mémoire de jardinier » Il y a longtemps, on a mis les forêts dans les jardins, tracé des allées, effacé les chemins. Mais dans les coins sombres, sous l’humus à fleur de terre, dans la mousse aux cheveux verts, un peuple a conservé la mémoire du temps d’avant les pelles et les râteaux. Parc du Clos Fleuri Rue de Dijon Est Saint-Herblain

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc du Clos Fleuri Ville Saint-Herblain Age maximum Tout public lieuville Parc du Clos Fleuri Saint-Herblain