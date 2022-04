BÊTE BEURK Toulouse, 5 mai 2022, Toulouse.

5 EUR 5 6 Un conte déjanté et humaniste qui nous bouscule, nous fait rire et pleurer, nous égratigne, nous révolte ; un conte sur la différence et l’écologie.

Entre fausse réalité et vraie fiction, Fred David sort de son imagination une histoire de création du monde.

Contes pour enfants de 5 à 13 ans. Par la compagnie Monde à Part.

Durée – 50 mn.

