Bête Beurk Théâtre de la Violette, 5 mai 2022, Toulouse.

Bête Beurk

du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai à Théâtre de la Violette

Entre fausse réalité et vraie fiction, Fred David sort de son imagination une histoire de création du monde. Un conte déjanté et humaniste qui nous bouscule, nous fait rire et pleurer, nous égratigne, nous révolte ; un conte sur la différence et l’écologie. “Et si au commencement il y avait un grand soleil, et autour de ce grand soleil des milliers de planètes… et parmi ces planètes, une qui serait PLATE ! Tout commence ainsi… On va en visiter, si vous le voulez bien, les deux faces… Lʼune sèche, lʼautre humide : et voilà « le délire » qui sʼinstalle… Une bête BEURK engendrée par nos monstres et nos peurs contemporaines… Une bête BEURK qui dévore tout sur son passage… Une princesse Marjolaine, aussi belle et bonne que naïve. ET VOILÀ LE TEMPS DʼUNE RENCONTRE IMPROBABLE ! Et le monde change… Jusquʼà quand ??? La BÊTE BEURK ne se cache-t-elle pas toujours dans nos têtes ?„ Réservation sur notre site internet ou par téléphone au 05.61.73.18.51

Tarif réduit (carte de fidélité) : 5€ / Tarif plein : 6€

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T10:45:00 2022-05-05T11:35:00;2022-05-05T16:30:00 2022-05-05T17:20:00;2022-05-06T10:45:00 2022-05-06T11:35:00;2022-05-06T16:30:00 2022-05-06T17:20:00;2022-05-07T10:45:00 2022-05-07T11:35:00;2022-05-07T16:30:00 2022-05-07T17:20:00;2022-05-08T10:45:00 2022-05-08T11:35:00;2022-05-08T16:30:00 2022-05-08T17:20:00