2022-12-03 – 2022-12-11

Moselle La ville de Florange vous donne rendez-vous pour son nouveau marché de Noël illuminé, Bétange, les éclats de Noël, dans le cadre des Noëls de Moselle.

Au programme : spectacle pyrotechnique, son et lumière, patinoire, défilé de Saint-Nicolas, jeu de piste, artisans, animations et restauration sur place. Complexe de Bétange 16 Rue de l’Étoile Florange

