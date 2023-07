Atelier : Préparer ses projets pour la découpe laser Bêta Lab Melle, 11 juillet 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Atelier : Préparer ses projets pour la découpe laser

Mardi 11 juillet de 14h à 16h30

La Bêta-Pi propose un atelier – bonne nouvelle, c’est un atelier récurrent – d’initiation pour prendre en main un logiciel de dessin vectoriel Inkscape..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 16:30:00

Bêta Lab Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Workshop: Preparing your projects for laser cutting

Tuesday, July 11, 2 to 4:30 p.m

La Bêta-Pi is offering an introductory workshop – good news, it’s a recurring workshop – to get to grips with Inkscape vector graphics software.

Taller: Prepare sus proyectos para el corte por láser

Martes 11 de julio de 14:00 a 16:30

La Bêta-Pi te propone un taller de iniciación -buenas noticias, es un taller recurrente- para ayudarte a familiarizarte con el software de grafismo vectorial Inkscape.

Workshop: Vorbereitung von Projekten für das Laserschneiden

Dienstag, 11. Juli von 14:00 bis 16:30 Uhr

Die Beta-Pi bietet einen Workshop an ? gute Nachrichten, es handelt sich um einen wiederkehrenden Workshop ? zur Einführung in die Vektorzeichensoftware Inkscape.

