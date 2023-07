Ateliers « Acheter sur internet » Bêta Lab Melle, 11 juillet 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Ateliers « Atelier « Acheter sur internet »

Mardi 11 juillet, de 10h à 12h

Participation libre : entre 2 et 14€.

Renseignements et inscriptions : 06 68 32 84 44.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 12:00:00. .

Bêta Lab Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Workshop « Buying on the Internet

Tuesday, July 11, 10am to 12pm

Free participation: between 2 and 14?

Information and registration: 06 68 32 84 44

Talleres « Comprar en Internet

Martes 11 de julio, de 10.00 a 12.00 horas

Participación gratuita: entre 2 y 14?

Información e inscripción: 06 68 32 84 44

Workshops « Workshop « Im Internet einkaufen » »

Dienstag, 11. Juli, von 10 bis 12 Uhr

Kostenlose Teilnahme: zwischen 2 und 14?

Informationen und Anmeldungen: 06 68 32 84 44

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Pays Mellois