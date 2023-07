Café réparation Bêta-Lab Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mellé Café réparation Bêta-Lab Melle, 21 octobre 2023, Melle. Café réparation Samedi 21 octobre, 09h30 Bêta-Lab Chaque troisième samedi du mois, un groupe de réparateurs et réparatrices bénévoles organise un café réparation. Après un diagnostic fait ensemble, les personnes ayant des objets à réparer sont accompagnés par les bénévoles pour ouvrir, dévisser, démonter, changer une pièce, revisser, réassembler … et retrouver (peut-être) un objet en état de fonctionnement ! Bêta-Lab 5 rue du Bourgneuf 79500 Melle Melle 79500 Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

