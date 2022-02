BESTIOLES ÉLECTRONIQUES Centre Tignous d’art contemporain, 10 février 2022, Montreuil.

BESTIOLES ÉLECTRONIQUES

du jeudi 10 février au samedi 28 mai à Centre Tignous d’art contemporain

La résidence artistique de **MARYLOU** explorera ce besoin profond d’un nouveau récit techno-naturel : une expérimentation subversive du médium technologique qui ne soit pas oppressante ou discriminante pour la nature, et qui étudie ses systèmes tels des chaînes inséparables. **UN VOYAGE ÉLECTRONIQUE** En partenariat avec l’Office pour les insectes et leur environnement (Opie), le Parc des Beaumonts et le Parc des Guilands, la recherche de **MARYLOU** étudiera les écosystèmes fragiles de la région, pour ainsi leur constituer un nouvel espace de vie et d’interaction avec l’homme au sein du Centre Tignous d’Art Contemporain. L’installation de l’artiste se composera d’un jardin de bestioles interactives via un réseau de circuits électroniques et sonores. Chaque bestiole sera une reconstruction artificielle d’une espèce fragilisée comme le Tarier des prés, le Grillon d’Italie ou la grenouille agile. Leurs chants pourront alors se moduler à l’aide de différents capteurs, et formeront ainsi un orchestre de machines dépendantes les unes des autres. ### **PROGRAMME** **OPEN STUDIO – 15H > 18H** Marylou vous ouvre les portes de sa résidence. Venez dialoguer avec l’artiste sur son travail en cours. • Samedi 12 février • Samedi 12 mars • Samedi 16 avril • Samedi 14 mai OÙ ? Salle de résidence, 1er étage, Centre Tignous d’Art Contemporain Tout public – Entrée libre sans réservation *-*-*-*-*-* **PERFORMANCES** Marylou vous fait rentrer dans son univers singulier par des performances inédites. • Jeudi 10 février à 19h, 20h et 21h, lors du vernissage de son espace de résidence • Jeudi 10 mars • 19h • Jeudi 14 avril • 19h • Samedi 28 mai • 18h, lors du vernissage de l’exposition de restitution OÙ ? Salle de résidence, 1er étage, Centre Tignous d’Art Contemporain Tout public – Entrée libre sur réservation (cliquez sur les dates ci-dessus pour réserver) *-*-*-*-*-* **ATELIERS DIY – 15H > 16H30** Marylou animera 3 ateliers d’expérimentation électroniques et sonores. • Samedi 12 février : atelier Insectes électroniques • Samedi 12 mars : atelier Orchestre des oiseaux de Montreuil • Samedi 16 avril : atelier Exploration sonore des bestioles des Guilands OÙ ? Salle de résidence, 1er étage, Centre Tignous d’Art Contemporain À partir de 8 ans – Entrée libre sur réservation (cliquez sur les dates ci-dessus pour réserver) *-*-*-*-*-* **BALADE SONORE** Visite acoustique du Parc des Guilands, accompagnée d’un ornithologue. • Samedi 9 avril • 9h30 > 12h OÙ ? Rendez-vous à 9h30 à la Maison du Parc des Guilands Tout public – Gratuit, sur réservation (cliquez sur les dates ci-dessus pour réserver) *-*-*-*-*-* ### Réservation – Sur notre site : [[https://centretignousdartcontemporain.fr/marylou-bestioles-electroniques/](https://centretignousdartcontemporain.fr/marylou-bestioles-electroniques/)](https://centretignousdartcontemporain.fr/marylou-bestioles-electroniques/) – par mail : [cactignous@montreuil.fr](mailto:cactignous@montreuil.fr) – par téléphone : 01 71 89 28 00

Entrée libre – Ateliers sur inscription

Un projet de résidence de l’artiste Marylou – Décembre 2021 > juin 2022

Centre Tignous d'art contemporain 116 rue de Paris 93100 Montreuil



