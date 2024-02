Bestiaux ! Théâtre La Cité Marseille 6e Arrondissement, vendredi 5 avril 2024.

Bestiaux ! Théâtre La Cité Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Récit polyphonique d’un match épique, vécu par l’un cloué à l’hôpital après une opération du genou, et par l’autre sur la pelouse pour la première fois de la saison, 30 000 regards sur lui au même instant.

Dès 10 ans



» Ce qui me manque le plus de ma période de joueur, je vais vous dire ce sont les vestiaires… Le sentiment d’être un géant à plusieurs corps. «



UNE ÉTAPE DE CRÉATION PRÉSENTÉE PAR CHARLES-ÉRIC PETIT · CIE L’INDIVIDU



BESTIAUX ! récit concert de l’histoire de deux footballeurs, passés de concurrents à amis… Récit polyphonique d’un match épique, vécu par l’un cloué à l’hôpital après une opération du genou, et par l’autre sur la pelouse pour la première fois de la saison, 30 000 regards sur lui au même instant. Récit aussi de deux reconversions, de l’après-carrière ; ou comment ne pas gagner ne signifie pas nécessairement perdre .



· Texte et mise en scène Charles-Éric Petit · Assistant metteur en scène Alain Besset · Avec Yannick Berthélémé, Arnaud Bichon et Yann Synaeghel · Création sonore et musicale Yann Synaeghel · Photo © L’Équipe Magazine EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05

Théâtre La Cité 54 Rue Edmond Rostand

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Bestiaux ! Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-09 par Ville de Marseille