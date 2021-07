Paris Square Toussaint Louverture (ex-square des Amandiers) Paris Bestiarium Square Toussaint Louverture (ex-square des Amandiers) Paris Catégorie d’évènement: Paris

24 juillet 2021

samedi, dimanche de 16h à 16h45

et samedi, dimanche de 17h à 17h45

gratuit

Une ode musicale à la nature Le programme Bestiarium est envisagé comme une conversation avec la nature : les insectes, les oiseaux, les animaux, le vent. Ici, il n’y a pas d’instruments « classiques » mais seulement des appeaux, des objets sonores et des percussions. Une proposition d’extérieur à écouter sous les arbres au cœur de l’été. Programme

Mauricio Kagel (Argentine, 1931 – Allemagne, 2008) : Bestiarium

Frédéric Pattar (France 1969) : Flèches

Tetsuya Yamamoto (Japon 1989) : Slide Whistle Trio

Contact :L'Instant Donné 0613066293 remyjannin@instantdonne.net

L'Instant Donné

