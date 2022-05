Bestiaire visuel et bestiaire sonore : comment exposer l’animal ? Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle, le vendredi 3 juin à 17:30

Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle, le vendredi 3 juin à 17:30

Ce dialogue entre Marie-Pauline Martin, directrice du musée de la musique et co-commissaire de la future exposition « Musicanimale : le grand bestiaire sonore », et Nicolas Milovanovic, conservateur au musée du Louvre et co-commissaire de l’exposition « Les Animaux du roi » au château de Versailles, sera l’occasion de confronter leurs manières d’exposer l’animal et de discuter des problématiques philosophiques, scientifiques et muséologiques qui procèdent de l’attention portée à deux mediums différents, permettant d’approcher les animaux à travers leurs aspects mais aussi à travers les sons qu’ils émettent. _ Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

