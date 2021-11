Bestiaire TGP,Saint-Denis, 23 mars 2022, Saint-Denis.

Compagnie BAL – Jeanne Mordoj CONCEPTION Jeanne Mordoj Ce spectacle sans mot, où le corps parle, met les spectateurs face à face avec l’énergie brute des bêtes. Dans un espace quadrifrontal, à mi-chemin entre le ring de boxe et l’espace d’exposition d’objets d’art, un acrobate part dans un voyage joyeux et troublant en quête de l’étrangeté́ animale. Tel un montreur de bêtes foraines, Hichem Chérif expose les animaux qui vivent en lui. Sans masques ni artifices, il change de nature et devient quadrupède, oiseau, primate. L’artiste ne singe pas la bête, mais par une posture, un regard, un bond saisissant de vérité́, il impose sa présence et son esprit. Bestiaire est un spectacle forain comtemporain où l’individu venant s’exhiber n’est ni difforme ni champion d’une discipline extravagante, mais un membre de la ménagerie humaine qui nous ressemble. Source de surprise et d’émerveillement, le spectacle transmet aux plus jeunes le goût de jouer, de s’inventer hors des sentiers battus, d’oser franchir la barrière des conventions.C’est une ode vibrante à l’imagination que l’on ait six ans ou que l’on soit plus grand.



