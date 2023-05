Bestiaire du cinéma muet Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, 26 avril 2023, Paris.

Du mercredi 26 avril 2023 au mardi 23 mai 2023 :

La Fondation Jérôme Seydoux explore les rapports infiniment riches et complexes entre l’homme et l’animal à travers un cycle de films muets en ciné-concert de pays et de genres très divers.

Si les animaux sont l’un des premiers sujets d’observation du pré-cinéma, avec l’étude de leur mouvement par Étienne-Jules Marey et Eadweard Muybridge, des figures de jouets optiques tels que le zootrope ou le zoopraxiscope, ils deviennent dès les débuts du cinéma les personnages centraux de films de fiction comiques, dramatiques ou d’aventures, souvent adaptés des classiques de la littérature. Le XIXe siècle, marqué par les théories darwiniennes, a vu émerger une vision nouvelle de l’animal. Il apparaît à la fois comme un être sensible, familier, et celui dont il faut se différencier pour affirmer sa supériorité. Les films questionnent en permanence ce rapport de l’homme à l’animal ; qu’il soit compagnon dévoué, esclave, menace ou modèle, domestiqué ou sauvage, il reflète le véritable visage de la nature humaine.

Tarzan of the Apes de Scott Sidney (1918) est la première adaptation cinématographique du célèbre roman d’Edgar Rice Burroughs (1912) dont va découler une longue série. Bien avant l’œuvre de Spielberg, il y eut en 1925 The Lost World de Harry O. Hoyt, avec Bessie Love et Wallace Beery, adaptation du roman éponyme d’Arthur Conan Doyle paru en 1912. L’éblouissement demeure intact devant ce film qui fut l’un des premiers grands films d’aventure. Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack ont tourné en Asie une fiction documentée mêlant scènes de vie quotidienne et chasse, Chang, dont le sous-titre « un drame de la nature sauvage » illustre bien le propos : une famille installée à la lisière de la jungle lutte pour survivre aux forces de la nature. Libre adaptation du roman d’Herman Melville Moby Dick (1851), The Sea Beast réalisé en 1926 par Millard Webb est un classique du film d’aventure américain en milieu marin, avec John Barrymore dans le rôle du capitaine Achab et Dolores Costello, qui deviendra son épouse.

La programmation comprend également deux films mettant en scène la star canine Rin-Tin-Tin : Where the North Begins de Chester M. Franklin (1923) et Clash of the Wolves de Noel Mason Smith (1925), un drame de John Ford se déroulant dans les milieux hippiques et qui aborde le point de vue de l’animal puisque la jument Virginia’s Future est la narratrice de ce Kentucky Pride (1925), un film d’épouvante soviétique, Les Noces de l’ours, de Konstantin Eggert et Vladimir Gardine (1926) dans lequel un homme se retrouve possédé par l’animal, une adaptation du roman de Jack London The Call of the Wild réalisé par Fred Jackman en 1923. Le western burlesque de et avec Buster Keaton Go West (1925) relate la rencontre improbable et attachante entre un être inadapté et solitaire et une jolie vache, tout aussi esseulée et destinée à l’abattoir. Charlie Chaplin, clown amoureux d’une écuyère dans The Circus (1928), défie les lions et repousse les singes dans un fabuleux numéro d’équilibriste, alors que dans A Dog’s Life (1918), il adopte un compagnon affectueux avec qui il peut enfin rivaliser en matière de vol de saucisses.

Des programmes de films courts (comiques ou animation) d’Alfred Machin, Marcus O’Galop, Robert Lortac, Ladislas Starewitch, Segundo de Chomón, Émile Cohl, Winsor McCay ou Pat Sullivan, le créateur de Félix le Chat, viennent largement et gaiement compléter ce bestiaire. Une place toute particulière est accordée au pionnier du documentaire scientifique animalier Jean Painlevé et un programme inédit de films expérimentaux nous projettera dans le cinéma contemporain puisque l’animal continue de fasciner le cinéma, qui ne cesse de remettre en question sa représentation à l’écran.

Toutes les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP).

