Bestiaire de la Cathédrale Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Bestiaire de la Cathédrale, 31 mars 2023, Bourges . Bestiaire de la Cathédrale Muséum d’Histoire Naturelle. 9 Allée René Ménard Bourges Cher

2023-03-31 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-31 Bourges

Cher Au moyen de pièces originales écrites par les élèves de la classe de composition et interprétées par les élèves des classes de flûte, hautbois et basson du Conservatoire, une présentation musicale de ce bestiaire vous sera proposée en collaboration avec Delphine Dusserre du Service Patrimoine de la Ville de Bourges. En partenariat avec le service du patrimoine de Bourges. Venez découvrir ou redécouvrir les représentations d’animaux figurant sur la Cathédrale de Bourges ! Conservatoire de Bourges

Bourges

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Muséum d'Histoire Naturelle. 9 Allée René Ménard Bourges Cher Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Bourges

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges /

Bestiaire de la Cathédrale 2023-03-31 was last modified: by Bestiaire de la Cathédrale Bourges 31 mars 2023 bourges cher Muséum d'Histoire Naturelle. 9 Allée René Ménard Bourges Cher

Bourges Cher