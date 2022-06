Bestiaire à la Maison du Berger

Bestiaire à la Maison du Berger, 18 juin 2022, . Bestiaire à la Maison du Berger

2022-06-18 – 2022-06-18 Rdv à 20h le samedi et à 15h le dimanche à la Maison du Berger. Libre participation au chapeau. Réservation conseillée. Rens. 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com Une création du ténor Hervé Lamy et du pianiste Jean Christophe Polgar.

Après divers programmes thématiques – « Paris », « Venise », « l’Enfance »…- dont plusieurs ont eu les honneurs de la Maison du Berger, Hervé Lamy se penche cette fois sur les animaux, en compagnie de Jean-Christophe Polgár.

Le défilé commence avec les dindons et les cochons d’Edmond Rostand mis en musique par Emmanuel Chabrier, suivis d’une vraie ménagerie tirée des Fables de La Fontaine (en ce quatrième centenaire de sa naissance), plaisamment illustrées par Charles Lecoq.

Un « Bestiaire », donc, qui fait ensuite la part belle au recueil de poèmes éponyme d’Apollinaire, sur des musiques de Francis Poulenc et Louis Durey, avant un dernier bouquet de chansons surréalistes de Jacques Prévert et Joseph Kosma.

Bien qu’éminemment concernés, les animaux de compagnie ne sont pas admis au concert ; veuillez nous en excuser. Rdv à 20h le samedi et à 15h le dimanche à la Maison du Berger. Libre participation au chapeau. Réservation conseillée. Rens. 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville