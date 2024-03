Bestia la parade des créatures SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN, Site du Pâtis Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, dimanche 30 juin 2024.

Bestia la parade des créatures Bestia est un spectacle de rue en parade et déambulation de créatures fantastiques menées par un « dresseur » tonitruants, aboyeur et faiseur de miracles. Dimanche 30 juin, 10h00 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN, Site du Pâtis gratuit

Début : 2024-06-30T10:00:00+02:00 – 2024-06-30T19:00:00+02:00

Bestia est une parade fantastique et humoristique de créatures guidées par un sorcier aboyeur et tonitruant. Le spectacle prend la forme d’une parade interactive durant laquelle le sorcier présente ses créatures et leur ordonne de réaliser tours et prouesses. Mais les créatures n’ont qu’une idée en tête, s’amuser avec le public.

Le spectacle que nous vous proposons est composé de 4 artistes interprétant les personnages de la parade.

Monsieur Loyal est le sorcier fantastique qui guide la parade. Aboyeur et magicien il s’évertue à faire réaliser des prouesses à ses créatures indisciplinées et souvent pataudes. Mais attention à ses colères car il sait déchaîner les éléments, le feu et la neige n’ont aucun secret pour lui. Interprété par un artiste comédien aboyeur, magicien du feu (manipulation de feu, apparition de flammes volantes, pluie de neige).

Cyclope est un ogre imposant et lourdaud convaincu d’être un artiste étoile. Malgré son allure monstrueuse il est plutôt joyeux et sympathique du moment que l’on ne se retrouve pas sur sa trajectoire quand il s’élance. Cyclope n’est pas réputé pour son intelligence et essaie tant bien que mal d’obéir aux ordres du sorcier qui lui demande de danser, de tenir l’équilibre et de réaliser des acrobaties impossibles.

Satyr est un faune farceur et musicien toujours prêt à faire le pitre et à faire rire. L’artiste faune, toujours un peu rebelle, donne le rythme à la parade et au spectacle en jouant de ses instruments.

Costo est un minotaure gigantesque qui se fait une fierté de parader en public, allant jusqu’à prendre des pauses de jeune premier. Costo veut devenir une star et être aimé bien qu’il ait tendance à confondre câlins et broiements de vertèbres.

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN, Site du Pâtis SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN, 147-211 route d’Orléans Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire

parade spectacle de rue

COMPAGNIE DU BORD DES MONDES