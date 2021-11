Besteen Kale Ascain, 12 décembre 2021, Ascain.

Besteen Kale Rue San Ignacio Biltoki Ascain

2021-12-12 17:30:00 – 2021-12-12 Rue San Ignacio Biltoki

Ascain Pyrénées-Atlantiques

13 EUR Une rue. Une boite à livres. Un homme, une femme, un conflit. Tous les deux désirent le même livre sans même savoir ce qu’il renferme. Une guerre éclate entre eux et ils finissent par détruire ce fameux ouvrage. Vient alors le temps de la reconstruction où chacun comprend qu’il aura besoin de l’autre pour recoller les morceaux et enfin connaitre et raconter l’histoire que renfermait ce livre. Cette histoire si précieuse est celle de Sasha, une jeune libraire qui va croiser la route d’un vieux clochard qui semble avoir vécu des aventures un peu trop extraordinaires pour être vraies. Il connait bien des secrets sur la vie des passants, ces personnes que l’on croise dans la rue ou dans le métro sans porter attention, isolés que nous sommes sur notre propre monde. Grâce à cette rencontre forte, Sasha changera peu à peu le regard qu’elle porte sur les autres et sur elle-même…

+33 5 59 54 68 30

ciejourdefete

Rue San Ignacio Biltoki Ascain

