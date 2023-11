Salon du Diabète et de la Nutrition Best Western Hôtel Atrium Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Salon du Diabète et de la Nutrition Best Western Hôtel Atrium Arles, 19 novembre 2023, Arles. Salon du Diabète et de la Nutrition Dimanche 19 novembre, 10h00 Best Western Hôtel Atrium Les visiteurs pourront se faire dépister gratuitement et échanger avec des professionnels de santé au cours de la journée mais aussi découvrir ou approfondir leurs connaissances autour de ces thématiques qui sont aujourd’hui au coeur de l’actualité.

Pour qui ?

Pour les connaisseurs du sujet, les nouveaux concernés en quête d’information mais aussi les non-initiés curieux avec notamment :

– des ateliers sur la nutrition, le sport adapté, les soins de premiers secours …

– des conférences animées par des professionnels et des influenceurs

– des stands de présentation de vente d’accessoires de mode adaptés, de présentation de professionnels divers (nutritionnistes, coachs sportifs …) et d’associations locales et nationales.

