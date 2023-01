“Best OFF du DD” Marseille 6e Arrondissement, 31 janvier 2023, Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement.

Pour la première fois en Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’exposition rétrospective du festival « OFF du DD » sera présentée du 31 janvier au 14 avril 2023 à Marseille.



Elle donnera à voir 69 dynamiques et réalisations pionnières en matière de développement durable (DD) et d’architecture frugale, grâce au partenariat entre EnvirobatBDM, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA et la Maison de l’Architecture et de la Ville PACA.



Le « OFF du DD » est un appel à projet national et annuel qui permet d’identifier des initiatives innovantes, low-tech et participatives. Ces dernières prennent vie grâce à l’engagement de maîtres d’ouvrage, d’architectes, d’entreprises et d’habitants, convaincus de la nécessité de changer les pratiques pour une transition écologique et sociétale nécessaire et efficace.



Chaque année, la sélection ouvre le débat et donne lieu à la production de ressources pour la diffusion de bonnes pratiques.



L’exposition « Best OFF du DD » présente les projets emblématiques de 10 années de festival, répartis selon les thématiques suivantes :



• Habiter

• Co-habiter

• Apprendre

• Découvrir

• À la campagne

• Travailler

• Réhabiliter

• (A)ménager

• Faire autrement

• Sous les tropiques



EnvirobatBDM et l’Ordre des Architectes PACA proposeront 2 temps forts liés à l’exposition :



• Jeudi 23 février, une rencontre entre les architectes et professionnels de la construction de la région PACA et les concepteurs des projets exposés ;

• Jeudi 30 mars, une table-ronde avec les élus locaux sur les thématiques de l’exposition.



La Maison de l’Architecture et de la Ville (MAV PACA) proposera quant à elle des ateliers jeune public tous les mercredis. Les enfants seront invités à visiter l’exposition et à réaliser des maquettes à partir de matériaux naturels.

