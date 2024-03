BEST OF U2 by 4U2 EXPERIENCE ROCHEXPO – PARC DES EXPOSITIONS La Roche Sur Foron, samedi 29 juin 2024.

Retrouver le meilleur de U2 en live avec 4U2 LIVE EXPERIENCE ON TOUR pour la première fois à La Roche-sur-Foron. Concert organisé par le Basket Club du Pays Rochois à l’occasion des 30 ans du club. 4U2, l’unique tribute Franco-Irlandais, présente Best of U2 un show où sont repris les plus grands standards et succès de U2 et des titres inédits issus de leurs différents albums, pour un concert inoubliable et riche en émotion.Depuis plus de 10 ans et 250 concerts en France et à l’étranger (200 000 spectateurs), 4U2 distille avec passion le son pop rock propre au légendaire groupe Irlandais U2 mondialement reconnu depuis quatre décennies. Créée par P. Martin, originaire de Dublin, la formation composée de 4 musiciens de nationalités différentes et tous fans de la première heure rend un hommage musical vibrant et authentique au plus proche du groupe originel aux titres universellement connus tels que Sunday Bloody Sunday, With or Without You, New Year’s Day, One

Tarif : 25.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-06-29 à 18:30

Réservez votre billet ici

ROCHEXPO – PARC DES EXPOSITIONS 59 RUE DES CENTAURES 74800 La Roche Sur Foron 74