Best of Floyd Bolbec, 2 avril 2022, Bolbec.

Best of Floyd Val aux Grès Route de Mirville Bolbec

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02 Val aux Grès Route de Mirville

Bolbec Seine-Maritime Bolbec

Le mythe Pink Floyd se perpétue, la légende perdure, et on célèbre encore et toujours l’oeuvre des maîtres… La musique de Pink Floyd est devenue une véritable «musique classique pop rock». Elle est intemporelle, universelle, «multi-générationnelle» ! Il faut entretenir la flamme !

Aujourd’hui «Best of Floyd» perpétue la légende en proposant au plus grand nombre de revivre ou découvrir en live cette musique intemporelle dans un profond respect du génie artistique du groupe mythique. A la fois magiques, remarquables dans l’interprétation, dans la qualité du son et de la mise en scène, les concerts de «Best of Floyd» sont de plus en plus reconnus comme de véritables événements Pink Floyd.

Nous invitons les fans et les nouvelles générations à venir partager en live ce véritable patrimoine musical laissé en héritage par un des plus grands groupes contemporains.

www.bestoffloyd.com

service.culturel@bolbec.fr +33 2 35 31 07 13 https://www.bolbec.fr/mes-loisirs/agenda/amelie-affagard-quel-cirque/

Val aux Grès Route de Mirville Bolbec

