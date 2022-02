Best of Doc #3, le festival des meilleurs docus Cinéma Saint André des Arts Paris Catégories d’évènement: île de France

Best of doc, festival itinérant, propose une ressortie en salle des meilleures docus 2021 dans 5 salles de cinémas du 2 au 8 mars. Best of Doc #3 présente dix films parmi les meilleurs documentaires sortis en 2021, à voir ou à revoir en salle, dans toute la France dont Paris, du 2 au 8 mars 2022. Cette troisième édition, particulièrement bienvenue après des mois de fermetures des salles, réunit des films venus de Roumanie, d’Algérie, du Congo, d’Italie, Afghanistan… et autant de cinéastes remarquables qui entament ou poursuivent une belle œuvre cinématographique. La sélection

143 rue du désert de Hassen Ferhani

En route pour le milliard de Dieudo Hamadi

Il Mio Corpo de Michele Pennetta

Il n’y aura plus de nuit de Eléonore Weber

L’affaire collective de Alexander Nanau

Le Kiosque de Alexandra Pianelli

Midnight Traveler de Hassan Fazili

Notturno de Gianfranco Rosi

Solo de Artemio Benki

The Last Hillbilly de Diane-Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe

A bigger splash de Jack Hazan

Ghost song de Nicolas Peduzzi Les séances – Soirée d’ouverture le mercredi 2 mars, 20h, Saint-André des Arts, 30 rue Saint-André des arts, Paris 6

Ghost song de Nicolas Peduzzi, en présence du réalisateur. – Jeudi 3 mars, 20h, Cinéma l’Archipel, 17 boulevard de Strasbourg, Paris 10

Le kiosque d’Alexandra Pianelli, en présence de la réalisatrice et d’Ali Siguesmi, kiosquier. – Samedi 5 mars, 11h, Cinéma l’Arlequin, 76 rue de Rennes, Paris 06

A bigger splash de Jack Hazan, en présence d’Hervé Gauville, critique de cinéma et écrivain. – Dimanche 6 mars, 11h, Cinéma l’Escurial, 11 boulevard de Port-Royal, Paris 13

Il n’y aura plus de nuit d’Eléonore Weber, en présence de la réalisatrice et de Nathalie Richard, comédienne. – Mardi 8 mars, 19h, soirée de clôture , La Clef Revival, 34 rue Daubenton, Paris 5

• 19h Le jour de la première de Close up de Nanni Moretti

Les sièges de l’Alacazar de Luc Moullet, suivi d’une discussion avec Luc Moullet, Mariana Otero, cinéaste et marraine de Best of Doc #3, Richard Copans, producteur, animée par Marcos Uzal, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma.

• 20h30 cocktail de clôture

• 21h30 L’affaire collective d’Alexander Nanau, Roumanie/Luxembourg, Couleur, 2019, 109 Cinéma Saint André des Arts 30 rue Saint-André des arts Paris 75006 Contact : 01 49 88 66 47 https://fb.me/e/1ADf6RNzY Cinéma

