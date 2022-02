Best of 80 Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 7e Arrondissement

Best of 80 Lyon 7e Arrondissement, 16 avril 2022, Lyon 7e Arrondissement. Best of 80 Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement

2022-04-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-16 Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux

Lyon 7e Arrondissement Rhône Lyon 7e Arrondissement Rhône EUR 43 55 Touch me, Capitaine abandonné, Je te donne, En rouge et noir, Eve lève toi, Just all illusion, On va s’aimer, Les démons de minuit, Fruit de la passion, Call me, Soirée disco, Nuit de folie… ça vous parle ? https://www.halle-tony-garnier.com/fr/manifestations/best-80 Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement

