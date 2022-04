Best of 80!

2022-10-21 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-21 Retrouvez les plus grands tubes des années 80 lors de ce grand concert.

Un show pétillant de bonne humeur avec plus de 2 heures de live, avec des artistes, musiciens, danseurs, un véritable concentré de tubes des années 80. Retrouvez les plus grands tubes des années 80 lors de ce grand concert. Un show pétillant de bonne humeur avec plus de 2 heures de live, avec des artistes, musiciens, danseurs, un véritable concentré de tubes des années 80. Retrouvez les plus grands tubes des années 80 lors de ce grand concert.

