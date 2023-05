Balade découverte – « Paysage et Patrimoine » 8 D232, 10 juin 2023, Besson.

Plongez dans l’histoire de Besson lors d’une balade captivante pour la restauration de l’église Saint-Martin. Explorez le charme de la région lors d’une excursion de 6 km, intitulée « Paysage et Patrimoine ». Une expérience inoubliable vous attend !.

2023-06-10 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-10 11:30:00. EUR.

8 D232 Eglise Saint Martin

Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Immerse yourself in the history of Besson on an exciting walk for the restoration of the Saint-Martin church. Explore the charm of the region during a 6 km excursion entitled « Landscape and Heritage ». An unforgettable experience awaits you!

Sumérjase en la historia de Besson en un emocionante paseo para restaurar la iglesia de Saint-Martin. Explore el encanto de la región en una excursión de 6 km titulada « Paisaje y patrimonio ». ¡Le espera una experiencia inolvidable!

Tauchen Sie bei einem spannenden Spaziergang zur Restaurierung der Kirche Saint-Martin in die Geschichte von Besson ein. Erkunden Sie den Charme der Region auf einem 6 km langen Ausflug mit dem Titel « Landschaft und Kulturerbe ». Ein unvergessliches Erlebnis wartet auf Sie!

Mise à jour le 2023-05-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région