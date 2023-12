Repas de printemps dansant – Club 3ème âge Morterolles Bessines-sur-Gartempe, 3 décembre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Venez passer un agréable moment gastronomique et musical avec le club du 3ème âge de Morterolles..

2024-05-12 fin : 2024-05-12 16:00:00. .

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Morterolles 3rd Age Club invites you to enjoy a gastronomic and musical evening.

Ven a disfrutar de buena comida y música con el Club de la 3ª Edad de Morterolles.

Verbringen Sie einen angenehmen gastronomischen und musikalischen Moment mit dem Seniorenclub von Morterolles.

